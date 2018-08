Case ai turisti: arriva la "targa" anti affitti abusivi

di Alvise Sperandio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Numero eper la stretta contro l'. La Regione si prepara a introdurre il. L'assessore Federico Caner l'altro giorno ha portato in Giunta la delibera, che andrà in seconda lettura entro fine mese, per poi passare alla discussione nella commissione competente e infine al voto del Consiglio regionale. Significa che la misura andrà in vigore con l'autunno, al massimo con il nuovo anno se proprio dovesse esserci qualche rinvio. Ma al di là della tempistica, la strada è tracciata e nelle intenzioni di palazzo Balbi dovrebbe segnare lo spartiacque della lotta al mercato nero