Tangenziale di Mestre, gli svincoli chiusi per lavori la notte di lunedì 14

MESTRE - Lunedì 14 ottobre nella notte, per lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione lungo gli svincoli della Tangenziale di Mestre, verranno chiusi alternativamente i rami di svincolo da e per Venezia-Porto (Carbonifera) lungo la carreggiata ovest (direzione Milano) ed est (direzione Trieste).



In particolare l’intervento verrà effettuato tra le ore 21.00 di lunedì 14 e le ore 6.00 di martedì 15 ottobre e prevederà la chiusura alternata e non contemporanea dello svincolo in direzione Venezia–Porto dalla carreggiata ovest (direzione Milano) della Tangenziale di Mestre e di quello con provenienza Venezia in entrata in Tangenziale, direzione Trieste (carreggiata est).



In entrambi i casi il traffico verrà deviato verso la rotatoria Marghera. In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure previste, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile sui portali in avvicinamento alla zona.



