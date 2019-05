Tangenziale, lavori agli svincoli: si parte domani notte, Miranese chiusa

VENEZIA - Alcuni importanti lavori di manutenzione interesseranno la Tangenziale di Mestre a partire da questo fine settimana, proseguendo a cavallo dei mesi di maggio e giugno: CAV ha infatti in programma interventi sulla viabilità finalizzati a garantire la sicurezza e il comfort di chi viaggia in diversi punti del tratto urbano della A57. Il primo cantiere interesserà venerdì 17 maggio notte lo svincolo di immissione in carreggiata est (direzione Trieste) dalla rotatoria Miranese, che resterà chiuso dalle ore 22 di venerdì 17 alle ore 6 di sabato 18 maggio, con il traffico deviato con apposita segnaletica verso la rotatoria Marghera.



A partire dalla sera di lunedì 20 maggio poi, meteo permettendo, alcuni cantieri per lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità interesseranno la carreggiata ovest (direzione Milano) della Tangenziale e proseguiranno orientativamente fino alla metà giugno, in tempo per l’inizio dell’esodo estivo. In questo caso i lavori consistono nel risanamento della pavimentazione, impermeabilizzazione dei manufatti e, in un secondo momento, saranno seguiti anche dalla sostituzione di giunti stradali.



Per permettere la realizzazione dei lavori a traffico aperto, CAV ha disposto la chiusura di due corsie nelle sole ore notturne, dalle ore 20.30 alle 6.00 del mattino, limitatamente ai giorni feriali di effettiva esecuzione delle opere e mantenendo comunque sempre libera e percorribile una corsia di marcia. I lavori inizieranno in corrispondenza del viadotto Miranese e interesseranno in seguito i tratti in corrispondenza dei viadotti Terraglio e Marghera. All’occorrenza potranno essere chiusi alcuni svincoli di entrata e uscita, che verranno comunicati di volta in volta attraverso i canali informativi di CAV.

