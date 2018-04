Tangenziale di Mestre: disagi da mercoledì a venerdì notte fino alle 6 per lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Al via lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione sul tratto aperto della, disposta da CAV la chiusura notturna alternata degli svincoli per due giorni. In particolare, dalle 21 alle 6 della notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 maggio, nonché in quella tra giovedì 3 e venerdì 4 maggio, verrà effettuata la chiusura alternata dei rami di svincolo del tratto di Tangenziale compreso tra il. Il traffico sarà deviato di volta in volta nelle rotatorie adiacenti.I lavori vengono anche in questo caso effettuati durante le ore notturne per incidere meno sul traffico della Tangenziale. Ad ogni modo, in caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure temporanee previste, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso iposti sui portali in avvicinamento alla zona.