SANTA MARIA DI SALA - Alla fine ci avrebbero guadagnato tutti: amministratori, costruttori e proprietari terrieri sul passo di vendere, protagonisti di un vortice di prezzi gonfiati, risparmi e tangenti. Per questo l'affare della nuova casa di riposo a Santa Maria di Sala non poteva essere una partita da chiudere con un rifiuto, quello ricevuto dal primo architetto contattato che aveva declinato un'offerta da un milione di euro (più o meno) con annessa mazzetta da pagare e, anzi, registrando ogni parola aveva dato il via all'inchiesta. Il «no» aveva spinto il quintetto composto dall'allora sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni, ora presidente dimissionario del Consiglio comunale; dal suo predecessore e attuale consigliere comunale, Ugo Zamengo; dal geometra del Comune, Carlo Pajaro e dagli imprenditori padovani Mauro Cazzaro e Battista Camporese (tutti e cinque ai domiciliari da lunedì) a individuare un nuovo obiettivo: un terreno a vocazione seminativa diventato subito l'Eldorado.



LA PLUSVALENZA

Proprietari del terreno scelto come piano b da amministratori e imprenditori sono Filippo, Francesco e Saverio Fedriga, ora indagati nell'inchiesta della procura di Venezia. «Fragomeni e Zamengo - scrive il giudice per le indagini preliminari Antonio Liguori - sollecitano il dirigente Pajaro a convocare nell'Ufficio Tecnico il proprietario dell'area Filippo Fedriga». Mediatore dell'affare è l'architetto salese Marcello Carraro, anche lui ai domiciliari. L'accordo si chiude: Cazzaro e Camporese firmano un preliminare di vendita a 440mila euro, «40mila dei quali da corrispondere in nero», si legge nell'ordinanza. Ma sono cifre gonfiate ad arte. Ancora il gip: «l'operazione immobiliare risulta essere vantaggiosa per tutte le parti: gli alienanti Filippo, Francesco e Saverio Fedriga conseguono nei fatti un prezzo ben più elevato rispetto a quello di mercato per un'area a destinazione agricola, di assai scarso significato economico. Conseguono, cioè, un prezzo cinque volte sovrastante il suo reale valore di mercato».

Ci guadagna anche chi compra, risparmiando: «i favoriti imprenditori Cazzaro e Camporese erogano meno della metà della somma che avevano ritenuto necessario stanziare per acquistare l'area» dell'architetto che aveva detto il primo «no». Anche perché dal Comune era stata promessa una variazione della destinazione urbanistica da zona agricola a zona servizi, dovendo essere «in qualunque modo» i due imprenditori padovani a realizzare la casa di riposo. Gli amministratori? Il loro guadagno sarebbe stata la tangente tra il 10 e il 15% sul valore dell'affare, stimato in 370mila euro, cioè 10 euro al metro quadro.



LE PRESSIONI

Che l'accordo sia saldo «risulta essere provato come il sindaco Fragomeni - scrive il gip - abbia avuto modo di perseverare nella più efficace opera di persuasione e pressione morale nei confronti del presidente del Comitato dei sindaci del Distretto Mirano-Dolo e della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 3, estraneo all'inchiesta, al fine di inserire la realizzazione a Santa Maria di Sala di un centro servizi per anziani negli interventi del Piano di zona socio-sanitario».



IL BANDO

C'è poi, tra le accuse, quella di aver, di fatto, lasciato scrivere il bando di gara per la realizzazione della struttura per anziani agli stessi imprenditori. Per il gip è stato «autonomamente concepito, predisposto e materialmente redatto dai favoriti Cazzaro e Camporese e, in ultimo, anche materialmente consegnato ai pubblici agenti corrotti».

Episodio minore una mazzetta chiesta da Fragomeni, Zamengo, con l'aiuto di Carraro, a Pietro Semenzato, legale rappresentante di Dimap e ora indagato: nell'idea del sindaco, Semenzato avrebbe dovuto acquistare un terreno. Ad affare concluso ci sarebbe stato un cambio di destinazione d'uso da agricolo a industriale. La provvigione? 15mila euro, cioè il 3% del prezzo di acquisto dei terreni.