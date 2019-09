Tamponamento a catena fra 4 auto: 3 feriti e lunghissime code, Caorle nel caos

di Marco Corazza

CAORLE - Tamponamento a catena alle porte di Caorle: tre feriti e code. Giornata di passione per gli utenti che si vogliono godere una domenica di sole a Caorle. Poco dopo le 10, quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento lungo la strada metropolitana 59, poco prima dell'ingresso a Caorle.Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che hanno dovuto soccorre 3 persone, tutte trasferite al Punto di primo intervento. Inevitabili le code per chi doveva raggiungere la cittadina marinara. Superlavoro per il soccorso stradale Vaccaro che ha dovuto fare la spola per rimuovere i veicoli. Code sono state registrate anche ad Ottava Presa in direzione del mare.