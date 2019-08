Tampona un'auto e si nasconde in spiaggia, i vigili smascherano 28enne

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Provoca un incidente e fugge senza prestare soccorso, mimetizzandosi tra i turisti in spiaggia: è accaduto domenica in zona pineta, con una caccia partita subito dopo l'arrivo alla centrale operativa della segnalazione di un'auto in fuga. Subito dopo lo scontro, i passeggeri dell'auto che ha provocato l'incidente si sono dileguati a piedi, mentre il conducente ha fatto perdere le proprie tracce.Gli agenti della Polizia locale hanno raccolto le varie testimonianze e si sono messi subito alla ricerca del pirata della strada. Ed effettivamente la pattuglia è riuscita ad individuare l'auto nascosta nella pineta. Le ricerche degli agenti sono così proseguite: al volante c'era un 28enne di Bassano del Grappa, L.L.A., rintracciato tra i bagnanti sulla spiaggia di Cortellazzo. Gli accertamenti hanno fatto emergere svariati precedenti di polizia a suo carico, inoltre hanno accertato che il giovane si era messo alla guida con la patente sospesa. Vista l'intera situazione, il 28enne è stato trasferito all'ospedale di Jesolo per essere sottoposto anche ad una serie di accertamenti tossicologici.A suo carico è scattata la denuncia per omissione di soccorso e fuga, am gli agenti gli hanno inoltre notificato il fermo del veicolo e una serie di sanzioni per la guida con patente sospesa. La polizia locale ha poi identificato anche gli amici del 28enne che, dopo l'incidente, erano scappati a piedi. Fondamentale per l'identificazione dell'uomo le testimonianze raccolte dagli agenti dalle persone che si trovavano nell'auto tamponata e dai pedoni che stavano per attraversare la strada. Una volta individuata l'auto, la pattuglia ha avuto l'intuizione di controllare anche la spiaggia, individuando il fuggitivo.