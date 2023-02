SALZANO - Metti un gruppo di parrocchiani. Metti una sagra paesana da arricchire. Metti che in tivù era appena uscito lo spettacolo di Carlo Conti, Tale e Quale Show. «E se lo facessimo anche noi?». Ecco spiegata la genesi di +Tale che Quale, sottotitolo: Robeganesi allo sbaraglio, uno spettacolo che dal 2017 è cresciuto, ha fatto ridere e cantare, ha commosso e coinvolto. Oggi i robeganesi allo sbaraglio impegnati a mettere in piedi lo show sono quasi una cinquantina tra il palcoscenico e il dietro le quinte. Perché non ci sono solo i cantanti. Servono i parrucchieri, i truccatori, i costumisti, i ballerini. E poi tutto quello che serve per allestire uno spettacolo come si deve, dai falegnami agli elettricisti. Un passatempo? Verrebbe da dire un lavoro, visto l’impegno che questo gruppo di cittadini dedica per fare ogni anno la sagra del paese sempre più bella. E siccome i costumi costano, anche se è tutto un fai-da-te, appena possono propongono repliche in ogni dove.

La prima occasione utile per vedere + Tale che Quale sarà domani sera al Dragonfly di Salzano (per informazioni e prenotazioni telefono 3802177579), dove verrà proposto il repertorio classico con alcune novità. Lo show, infatti, viene annualmente rinnovato per la sagra dell’Assunta, in calendario il 15 agosto: in quell’occasione vengono studiati e interpretati personaggi nuovi. E gli spunti da dove arrivano? Ovvio, la maggior parte da Sanremo. «L’anno scorso - raccontano a Robegano - sono state fatte addirittura due serate dedicate a Sanremo». E quest’anno? Inutile chiedere se sarà reinterpretata “Due Vite”, la canzone vincitrice di Marco Mengoni sul palco dell’Ariston: “Mengoni”, a Robegano, non è certo una novità, visto che a impersonarlo in passato è stato nientemeno che don Filippo, il precedente parroco. E lo stesso vale per i Maneskin, portati in scena da un gruppo di giovani parrocchiani. Il repertorio è ricchissimo: Elton John, I Cugini di Campagna, The Blues Brothers, Louis Armstrong, i Pooh.



CHI SONO

Il bello di + Tale che Quale è che non è uno spettacolo solo di adulti: «Siamo dai 15 ai 70 anni, la cosa bella è che riusciamo a coinvolgere i giovani», racconta Barbara, che da vent’anni dirige il coro parrocchiale ed è tra gli organizzatori della sagra. «Quando il gruppo è nato, nel 2017, eravamo circa venti persone, ora arriviamo a quasi a cinquanta». Tutti volontari, tutti che si danno da fare per la parrocchia. Divertendosi. Tra i robeganesi allo sbaraglio ci sono imprenditori, liberi professionisti, artigiani, studenti. «Le porte sono sempre aperte, se qualcuno vuole farsi avanti, ben volentieri».



LA NOVITÀ

Non si pensi che sia tutto facile perché, come per ogni spettacolo che si rispetti, bisogna fare prove su prove. «Ci troviamo la sera nel cinema della parrocchia». Il Sanremo 2023 che spunti ha dato? I Robeganesi allo sbaraglio non si sbilanciano, ma una anticipazione la danno: già domani sera si presenteranno Fedez e Achille Lauro. E Chiara Ferragni no? «La Ferragni mica canta!».