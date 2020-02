Tacopina prepara la successione al Venezia: «Resto presidente onorario»

Ultimo aggiornamento: 17:16

VENEZIA - L'avvocato americano Joe Tacopina ha annunciato oggi pomeriggio una nuova governance: non è ancora noto il nome del successore. Il patron rimarràe ha garantito che nulla cambierà nei progetti della società.Si tratta comunque di una svolta societaria che potrebbe incidere sui risultati di una già deficitaria stagione dopo che lo scorso anno la società lagunare è stata ripescata in B al termine dellaDomenica i lagunari hanno perso in casa (per la 6. volta in questa stagione) contro il Frosinone e sono nel fondo della classifica in zona playout