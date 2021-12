VIGONOVO - Le ha detto "Stai buona” e le si è avventato contro. Rapina l’altra sera nel piazzale della tabaccheria edicola “Dajana & Rosanna” di Galta di Vigonovo. Prima la frase perentoria rivolta da un bandito alla titolare del negozio e poi un forte strattone per impossessarsi della sua borsetta, contenente tutto l’incasso dell’attività pomeridiana. E’ successo verso le 20.20 di martedì scorso, 28 dicembre, dopo la chiusura dell’eserciziodi via Vito Orcalli 1, una strada ad anello con doppio sbocco su via Pascoli. Ad agire un bandito solitario, apparentemente disarmato e col viso parzialmente celato. Come ogni sera, dopo avere chiuso la cassa, la commerciante ha riposto l’incasso nella borsetta ed è uscita dal negozio per raggiungere la propria autovettura. Mentre stava per aprire la portiera dell’auto, un uomo è uscito dall’ombra e le si è parato davanti.



LA DINAMICA

Dopo avere pronunciato la frase “stai buona”, ha proteso le mani per impossessarsi della borsa. La donna non è stata a guardare e istintivamente ha tentato di reagire, però nulla potendo contro la forza del malfattore, un marcantonio tanto giovane quanto deciso.

La commerciante è riuscita solo a togliergli il berretto che l’uomo teneva in testa. Una volta riuscito ad impadronirsi della borsa contenente il denaro, il bandito è sparito a piedi su via Orcalli, verso il lato che, dopo avere attraversato un quartiere, sbuca nuovamente in via Pascoli. In preda ad una comprensibile agitazione, la donna non è stata in grado di vedere se al buio ci fosse un complice ad aspettarlo in auto.

NIENTE TESTIMONI

Nonostante le sue grida d’aiuto, nessuno ha visto o sentito nulla. Il bottino supera di poco il migliaio di euro. Forse il bandito pensava a un malloppo ben più copioso e, secondo le forze dell’ordine, si tratta di un dilettante del crimine. Ma, dilettante o no, il rapinatore ha agito con astuzia, visto che è stato molto attento a non farsi riprendere dalle videocamere di sorveglianza esterne al negozio. Ha infatti colpito in una zona d’ombra, proprio il luogo dove la commerciante aveva parcheggiato la propria auto.