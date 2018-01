«I soldi subito»: pistola contro ma il tabaccaio non si scompone

di Davide Tamiello

MESTRE - La scorza indurita dall'esperienza, questa volta, gli è servita per mantenere il sangue freddo. Così, in via Asseggiano, ha trovato la forza per reagire al giovaneche, giovedì mattina, si era presentato nel suo negozio con una. Viso nascosto da sciarpa e cappello, P.N., veneziano di 20 anni, si è presentato con una(che poi si è scoperto essere una replica da soft air), appoggiandola su un bancone.. «Non ti do niente finché non arriva la polizia». Capita l'antifona, il ragazzo si è dato alla fuga. Grazie alla descrizione minuziosa del titolare della tabaccheria, gli uomini delle volanti hanno avuto a disposizione di un vero e proprio identikit. Hanno capito, inoltre, che quello poteva essere il classico colpo da tossicodipente a caccia degli spiccioli per la dose. E così, sono andati ritti al Serd di via Calabria, che si trova a poche centinaia di metri di distanza dall'esercizio. Qui, un giovane, alla vista delle divise, si è nascosto di corsa e con fare sospetto all'interno della struttura...