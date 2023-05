NOALE - Da oggi chi non rispetta il rosso al passaggio a livello non avrà più speranza di passarla liscia. Saranno attivate alle 7 del mattino di lunedì 15 maggio le due telecamere del sistema "Autoscan-Red" per il rilevamento delle violazioni per passaggio con il rosso, installato al semaforo dell'incrocio tra via G. Tempesta (la Regionale 515), via S. Andrea e via della Fonda, precisamente a nord e a sud dell'impianto semaforico. Lo annuncia l'ordinanza pubblicata nei giorni scorsi dal Comune di Noale, che aveva fatto installare i due dispositivi di rilevazione a metà aprile. Alle proteste dei cittadini preoccupati di aver preso la multa, il Comune aveva spiegato che le telecamere non erano ancora state abilitate, in attesa dei necessari passaggi burocratici. Gli apparecchi sono in grado di rilevare automaticamente le infrazioni con semaforo rosso e inviarle alla Polizia locale dell'Unione di Comuni del Miranese. «Lo scopo principale - avevano spiegato - è quello di aumentare la sicurezza dell'incrocio, spesso soggetto a intasamenti dovuti al vicino al passaggio a livello e agli automobilisti che si accodano anche con le sbarre abbassate».

SCELTA CONTESA

Scelta che ha raccolto pareri favorevoli ma anche polemiche tra i cittadini. Se c'è chi si dice d'accordo constatando il fatto che sono in tanti a superare il semaforo nonostante il passaggio a livello chiuso, andando a bloccare anche la direttrice "est-ovest" che invece dovrebbe rimanere libera, c'è anche chi si preoccupa segnalando che spesso ci si trova "incastrati" nell'incrocio senza colpa, con il rischio di essere sanzionati. Se si passa con il semaforo rosso, la sanzione prevista parte da 167 euro, nel caso in cui l'infrazione sia avvenuta di giorno, 222 euro di notte. Sono 6 (12 per i neopatentati) i punti decurtati dalla patente, che può essere sospesa, da uno a tre mesi, in caso di recidiva nell'arco di un biennio.

RILEVAZIONE

«Con l'installazione dei dispositivi per la rilevazione delle infrazioni semaforiche in questione, la cui installazione ha avuto l'autorizzazione di Veneto Strade, si intende migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale all'intersezione stradale tra via G. Tempesta e via della Fonda - si legge nell'ordinanza -. Per le infrazioni semaforiche per il passaggio dei veicoli con il semaforo rosso si prende visione di alcuni fotogrammi e filmati che riprendono tutta la dinamica dell'evento, dall'avvicinamento del veicolo alla striscia di arresto al superamento della stessa fino all'attraversamento dell'intersezione. In particolare, dalla documentazione video-fotografica registrata dal dispositivo Autoscan-Red è visibile il veicolo sia all'atto del superamento della linea di arresto, sia quando lo stesso si trova circa al centro dell'intersezione controllata. In ogni fotogramma figurano in sovrimpressione la località dell'infrazione e la data e ora dell'evento registrato». La ditta ha provveduto alla posa della segnaletica di "rilevamento fotografico infrazioni semaforiche". Il sistema sarà funzionante ogni giorno della settimana, con orario continuato.