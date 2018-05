I due amici di palestra che si inventano il servizio per aiutare chi vuole affittare ai turisti

di Tomaso Borzomì

VENEZIA - Sbarca a Venezia, la società in grado di contribuire al successo di Airbnb grazie al genio di due giovani milanesi e un. Edoardo Grattirola, Rocco Lomazzi e Andrea De Spirt sono tre ragazzi under 30 con piglio imprenditoriale.Al punto che con la loro creazione hanno rivoluzionato il modo di affittare le case puntando su. E dopo Milano, Roma e Firenze, entro fine giugno apriranno una sede a Venezia: «Isola - ci tengono a precisare due dei fondatori - non terraferma». Tutto è nato per caso, come raccontano Grattirola e Lomazzi: «La prima volta che ci siamo visti ci siamo menati, eravamo in una palestra di ju-jitsu, poi siamo diventati amici, e un dirimpettaio di Rocco si chiedeva come monetizzare da un appartamento poco usato nel milanese. Inevitabile il riflesso di Expo: «Abbiamo visto che c'era più richiesta che offerta di case, ma anche che le persone non volevano problemi nel gestire gli appartamenti, da lì è iniziato tutto». I tre ci hanno provato, puntando sulle affittanze brevi, innovando: «, che permette una maggior indicizzazione all'interno di Airbnb e una più facile gestione dei servizi. A questo abbiamo aggiunto un'app per i collaboratori che in base alle loro disponibilità e zone di appartenenza possono eseguire i check in e i check out di chi affitta»...