Tangenziale, lo svincolo per Venezia-Porto chiuso 3 ore dalle 13 di martedì

Concessioni Autostradali Venete informa che per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di martedì 10 settembre, verrà chiuso lo(la Carbonifera) dalla carreggiata ovest (direzione Milano) della Tangenziale di Mestre. Il traffico con direzione Venezia sarà deviato con segnaletica apposita verso la rotatoria Marghera.In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alla chiusura, spiega Cav, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile sui portali in avvicinamento alla zona.