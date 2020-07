Chiusura alternata degli svincoli della Miranese: lavori nelle notti del 6 e 7 luglio

VENEZIA - Chiusura alternata degli svincoli miranese in uscita: lavori nelle notti del 6 e 7 luglio. Concessioni Autostradali Venete proseguirà nei prossimi giorni la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica lungo gli svincoli della Tangenziale di Mestre, motivo per cui si renderà necessaria la chiusura notturna alternata degli svincoli in uscita per la rotatoria Miranese nelle notti del 6 e 7 luglio. In particolare dalle 20.30 di lunedì 6, alle 6 di martedì 7 luglio rimarrà chiuso lo svincolo di uscita per la rotatoria Miranese dalla carreggiata ovest della tangenziale (direzione Milano).

La notte successiva, dalle 20.30 di martedì 7 alle 6 di mercoledì 8 luglio rimarrà chiuso lo svincolo di uscita per la rotatoria Miranese dalla carreggiata est (direzione Trieste).



Durante la chiusura, in caso di rallentamenti ed incolonnamenti, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.

