Suv piomba sulla bisarca e tampona l'auto trasportata: nuovo stop in A4

di Marco Corazza

CESSALTO - Altro. Verso le 16.15 di oggi 18 ottobre, dopo il primo incidente lungo il tratto tra San Stino e Portogruaro , un altro botto è accaduto in autostrada sempre in direzione di Trieste. Un Suv si è infatti schiantato, finendo in mezzo all'autostrada. Sul posto sono arrivate intervenuti i soccorsi, con gli utenti costretti a rimanere in coda. Tutto è al vaglio della Polizia autostradale, intervenuta per le indagini di rito. Con loro anche gli ausiliari del traffico in aiuto agli utenti rimasti bloccati in un ingorgo che ha coinvolto anche la viabilità ordinaria, con code lungo la Statale 14.