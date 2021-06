VENEZIA - La stagione del turismo del lusso riparte in città. Dopo i primi scampoli d’estate che hanno richiamato in laguna in prevalenza viaggiatori dalla prossimità, ecco che anche la frequentazione degli yacht riparte. È previsto per oggi infatti l’arrivo di “BravoEugenia”, un superyacht di 109 metri di ultimissima generazione, costruito in Olanda dal cantiere Oceanco. Lo scafo di proprietà di Jerry Jones, patron della squadra di football...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati