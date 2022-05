VENEZIA - Misurerà 65 metri e sarà l'espressione più tipica di un lusso di gusto. Il progetto in codice NL373 sviluppato da Nuvolari-Lenard, uno dei più famosi studi al mondo di yacht design, ha iniziato a prendere forma ufficialmente ieri, quando, alla presenza del futuro proprietario dell'imbarcazione, si è tenuto il taglio della prima lamiera della chiglia. Come da tradizione l'armatore ha saldato una moneta alla struttura della chiglia, segnale di buon auspicio che sancisce il primo atto cerimoniale della costruzione di una nave.



IL DESIGN

Il motoryacht in acciaio e alluminio, che si classificherà in quelli che comunemente sono noti come super yacht, avrà il tipico design che ha portato Nuvolari-Lenard ai vertici mondiali nell'ambito del design nautico. Linee molto sportive caratterizzeranno sia interni che esterni della nave, che sarà costruita da Ferretti Group. Nuvolari Lenard, che ha sede a Scorze, ha effettuato anche il design degli interni, alla realizzazione dei quali parteciperà Zago, azienda veneziana che si distingue per l'eccellenza nel settore dell'arredamento navale e degli yacht.

Lo scafo e le sovrastrutture saranno costruite a Marghera e una volta ultimate, portate via mare ad Ancona per l'allestimento. La provincia di Venezia tornerà quindi a dire la sua nel panorama internazionale, come commenta Carlo Nuvolari, partner dello studio: «Marghera da sempre genera indotto e maestranze locali eccellenti, che possono tornare a contribuire alla affermazione della nautica italiana. Il Made in Italy, famoso in tutto il mondo, in questo caso parte da Venezia per farsi sentire in tutti i mari del globo. L'imbarcazione sarà quindi anche ambasciatrice di un Made in Venice».



LE ANTICIPAZIONI

Carlo Nuvolari e Dan Lenard hanno fornito qualche dettaglio sulla barca: «Abbiamo cercato di interpretare al meglio l'elegante gusto voluto dall'armatore. Ci saranno sei cabine, cinque grandi per gli ospiti e un appartamento armatoriale, in grado di servire dodici persone in navigazione. Non mancherà anche la zona fitness con piscina, sauna e palestra. A questi si aggiungeranno gli spazi necessari per i quindici membri dell'equipaggio, compreso il comandante, il che fa capire l'elevato standard qualitativo di queste grandi barche». Non solo lusso: «Ci sarà innovazione e rispetto per l'ambiente. Lo yacht avrà un sistema di propulsione ibrido che consentirà la navigazione a bassa velocità grazie all'utilizzo di batterie o l'utilizzo dell'energia elettrica fornita dai generatori di bordo, che hanno scarichi particolarmente puliti e controllati. Cio permettera di limitare l'uso dei grandi motori diesel». Un passo importante per l'azienda veneziana che sara presente anche al salone nautico: «Tra poco al salone nautico saremo impegnati proprio sui temi legati al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilita. I nostri compiti saranno di divulgazione scientifica, oltre che presidio del concorso di idee dei Musei Civici Veneziani (Muve)», conclude Nuvolari.

NL373 sarà quindi il fratello più piccolo - ma solo dal versante anagrafico - di una genìa di yacht emersi dalla creatività dello studio e in navigazioni in tutti i mari del mondo tra le mani di personaggi come il regista Steven Spielberg o il patron dei Dallas Cowboys Jerry Jones.