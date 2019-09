PORTOGRUARO - L'estrazione di sabato ha portato bene a Portogruaro. Un giocatore ha centrato un "5" da 40.060,33 euro con una puntata fatta presso il punto vendita "Antica Filanda" in Borgo Santa Agnese 93/B. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 62,8 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA