Andrea, il superman: 4444 flessioni in nove ore e 200 km di piscina

di Massimo ZIlio

DOLO - Quattromilaquattrocentouarantaquattro flessioni in nove ore e mezzo: è l'incredibile impresa compiuta da Andrea Marcato, veneziano residente in Svizzera, in occasione dell'Impossibility Challenger, il festival dei record di Den Haag nei Paesi Bassi. «Mi avevano invitato come ospite speciale - racconta il protagonista del record - Ma dovevo fare qualcosa che si concludesse in giornata, così mi sono inventato questa delle flessioni». Marcato infatti è un abitué delle imprese sportive...