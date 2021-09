Superenalotto, a Noale centrato un "5" da 25.000 euro giocato in tabaccheria

NOALE - Il Veneto fa festa grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 23 settembre è stato centrato un “5” da 25.138,01 euro nella tabaccheria di via Vivaldi 15B a Noale. Il jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 85,8 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso di sabato 25. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.