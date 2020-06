​Superenalotto, con un cinque vinti 93mila euro

MIRA - Il Superenalotto bacia Mira con una vincita da 93mila euro. (per la precisione 92.954,34). La schedina fortunata che ha azzeccato 5 numeri è stata giocata, sabato 27 giugno, al punto vendita Sisal collocato nello snack bar Bon Bon, situato in via Riviera Matteotti 22. Il locale, a lungo gestito da una famiglia mirese, di recente è passato alla esercente di origine cinese Chen Zhiyan. Chen e i suoi parenti hanno installato vari giochi e il bar è mèta di numerosi tra appassionati e passanti. La giovane asiatica non ricorda chi ha presentato in ricevitoria il biglietto; ma è orgogliosa dell'avvenimento tanto che ha subito collocato in vetrina un tabellone con l'indicazione della vincita. Il Bon Bon è praticamente in centro e ieri non si parlava d'altro; molti hanno sottolineato che si trattava delle prima bella notizia dopo le tante difficoltà sopportate per il coronavirus; altri si sono augurati che i quasi 100mila euro siano andati a qualcuno che aveva bisogno di un tale aiuto.



Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso, oggi, vi sono ben 56.600.000 euro. La Sisal rammenta che per le vincite superiori ai 52.000 euro si deve prenotare un bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (via Tocqueville 13, 20154 Milano; viale Sacco e Vanzetti, 89, 00155 Roma). © RIPRODUZIONE RISERVATA