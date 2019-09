SuperEnalotto, sfiora il "6" da 66 milioni: con un "5" vince 50mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poco più di un mese dalla vincita da 209 milioni di euro centrata a Lodi lo scorso 13 agosto, ilcolpisce ancora: ieri sera a Montechiarugolo (Parma) è stato realizzato un "6" da 66,4 milioni di euro, ma a far festa c'è anche un giocatoreche sempre ieri sera ha sfiorato il colpo milionario centrando comunque un "5" da 49.820,20 euro. Agipronews spiega che la schedina vincente è stata convalidata alla tabaccheria n.174 di Chirignago, in piazza San Giorgio 11.Il Jackpot riparte, invece, da 5,7 milioni di euro. In Veneto il 6 manca dal'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.