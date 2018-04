â€‹SuperEnalotto: 5+ da 630mila euro a Venegono, festa grande in Lombardia

di Ida Di Grazia

Il colpo più ricco nell’ultimo concorso dello ha centrato un giocatore di, in provincia diNon si tratta del Jackpot milionario ma di un bel gruzzoletto che il fortunato giocatore, spendendo pochissimi euro si è portato a casa grazie a unda oltreLa schedina, come riporta Agipronews, convalidata nella ricevitoria Bar Cavour, in Piazza Lamperti 2c.In Lombardia si fa festa però anche con altri due 5, da 20mila euro ciascuno: le schedine sono state giocate a Canegrate (Milano, Tabaccheria Corà in via Piave 3) e Cernobbio (Como, Bar Sport in via Regina 21). Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, ha raggiunto i 125,3 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e il quinto nella storia del concorso.La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a, in provincia di Venezia, mentre in Lombardia il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni vinti a Milano.