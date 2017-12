Il super-porto: Rovigo e Mantova nella rete di Venezia. Obiettivo: eliminare i tir su strada

di Elisio Trevisan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - A capo della sua segreteria ha nominato un capitano di lungo corso con la barba, non quella dei finti hipster ma del capitano Haddock di Tintin. Lui invece ha sempre giacca e cravatta, anche mentre guida una pilotina indossando sopra l'antinfortunistica del Porto «perché il presidente deve dare l'esempio». Con la cravatta ha appena concluso con la Regione l'accordo per prendersi anche Porto Levante che ha il rigassificatore Lng, oltre a Chioggia, e con la cravatta risponde ai vertici dello scalo fluviale di Mantova che hanno chiesto di entrare nella sua Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adsp), anche se quel porto è in un'altra Regione «ma hanno capito che i loro interessi passano per di qua» spiega il presidente Pino Musolino.PIANURA PADANAIl porto di Venezia, dunque, oltre a Chioggia (quando risolverà il contenzioso con l'Aspo e la Camera di commercio che chiedono soldi per consegnarlo), avrà presto gli scali di Porto Levante e di Mantova. L'acqua della laguna per lui giudecchino è un «brodo» quando deve avvertire chi è a poppa di tenersi per non finirci dentro, ma è un tesoro che «dimentica solo chi vuole altro da uno sviluppo serio per Venezia, e pensa solo a speculazioni, sostenendo che la città è morta. Morta? Abbiamo uno dei porti italiani più importanti, sicuramente quello che tratta più tipologie di traffici, chi ha costruito questa città conosceva bene il valore dell'acqua. Continuiamo a temere la concorrenza di Trieste ma abbiamo un Porto che è il secondo terminal container in Italia di Psa multinazionale di Singapore, uno dei più grandi terminalisti al mondo, abbiamo una delle più importanti basi di Msc altra grande compagnia mondiale per container e crociere, ospitiamo il terminal Trv Europort per rinfuse altra multinazionale che ha sede ad Anversa. E abbiamo ancora aree immense a disposizione, che Trieste non ha».