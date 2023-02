PORTOGRUARO - Una vita intera dedicata alla famiglia: mamma Sabrina Baldo si è spenta a soli 53 anni. Dopo aver lottato come una leonessa per sconfiggere quel male che da qualche anno si era presentato, Sabrina si è spenta tra le braccia dei suoi cari. Originaria di Summaga di Portogruaro, dove vive ancora la sua famiglia d'origine, Sabrina si era sposata trasferendosi a Branco di Tavagnacco, alle porte di Udine. Ed è qui che con il marito Andrea ha formato la sua nuova famiglia. Come i genitori Zaira e Paolo anche Sabrina ha dato tutta se stessa alla cura dei figli, donando loro l'amore che lei stessa ha ricevuto. Anna, Sara e i gemelli Francesco e Pietro sono rimasti orfani della donna che ha lottato con tutte le sue forze per sconfiggere il tumore che da qualche tempo aveva minato la sua tranquillità.

TRASFERITA IN HOSPICE

Sabrina si è sottoposta alle cure e nonostante qualche periodo di sconforto non si è mai lasciata andare. Viveva per i figli, per il marito e per i suo cari. La scorsa settimana è stata trasferita in un hospice, dove purtroppo è deceduta. Un lutto che accomuna la comunità di Branco a quella di Summaga e della stessa Portogruaro, dove la 53enne era molto conosciuta. Lascia anche una sorella e due fratelli. Moltissimi i messaggi di vicinanza e di cordoglio che sono arrivati ai familiari. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 10.30, nella chiesa di Branco di Tavagnacco.