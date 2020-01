Pensionato si toglie la vita a Santa Marta: scatta inchiesta per omicidio colposo

VENEZIA - Pensionato si butta dal terzo piano di casa e si uccide. Un nuovo tassello si aggiunge al suicidio di Santa Marta: la Procura ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo riguardo alla morte di Riccardo Festari, messo comunale in pensione, al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati. E' stata disposta l'autopsia, l'inchiesta prenderà in esame tra l'altro il trascorso sanitario del pensionato.

Riccardo Festari risulta tra i 1500 inquilini delle case popolari che l'estate scorsa aveva ricevuto la lettera che comunicava il ricalcolo del canone di affitto, ma l'Ater ha precisato che ogni questione relativa alla sua locazione era stata risolta e che dunque il gesto del pensionato non ha nulla a che vedere con quella precedente problematica.

Sabato 25 gennaio 2020, in calle delle Terese a Santa Marta, la tragedia. Riccardo Festari si è buttato dal suo appartamento al terzo piano di un palazzo. L'uomo è caduto in campo, poco distante dal campetto dove alcuni studenti universitari stavano giocando a basket.

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA