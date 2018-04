di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha aspettato che i genitori uscissero per ilper mettere in atto suo insano gesto. Al loro rientro trovano il. È accaduto ieri pomeriggio a. L'uomo,, viveva con i genitori nell'immediata periferia della città del Lemene. I genitori erano usciti per Pasqua e lui aveva preferito rimanere a casa. Sofferente per una depressione, il 47enne è andato neldi casa. Dopo aver ingerito dei farmaci ha fumato una sigaretta, poi è salito con la scala fino al soffitto della rimessa e si è lasciato andare. La terribileè stata scoperta dagli stessi genitori che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari dele icon i. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita all'uomo è stato vano.