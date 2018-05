Tenta il suicidio lanciandosi dalle cisterne in aeroporto: 43enne è grave

I particolari sul Gazzettino del 26 gennaio

VENEZIA - Si è lanciato da un'altezza di 8 metri dalla zona delle cisterne dell'. E accaduto questa mattina, attorno alle 8,30, in una zona interdetta ai passeggeri.Il protagonista del folle gesto è uno straniero, di nazionalità ungherese, che all'improvviso ha deciso di lasciarsi cadere. Sul posto, insieme alle forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco e il Suem. L'uomo, che avrebbe 43 anni, è stato rapidamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo.Gli inquirenti stanno cercando di far luce sulle cause dell'insano gesto.