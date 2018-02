Suicida a 13 anni, tutti sgomenti Choc in paese e â€‹al Mogliano Rugby «Come dare risposte ai ragazzi?»

di Fulvio Fenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - Si è tolto la vita, impiccandosi a 13 anni, mentre la madre e il fratello un anno più grande erano al funerale del 14enne di Marghera che suicidato una settimana fa . La terza tragedia in pochi giorni, con vittime degli adolescenti: ragazzi di 13, 14 e 18 anni. «Nessun collegamento tra le tre tragedie», hanno detto gli inquirenti. E il 13enne, che abitava nel Rione Pertini, era conosciuto anche a Mogliano, dove. Non era voluto andare al funerale dell'amico il 13enne (conoceva bene il fratello della vittima). L'allarme è scattato quando madre e fratello sono tornati dal funerale. Hanno trovato il ragazzino impiccato. Immediato l'allarme e tempestivi i soccorsi di 118 e polizia. Inutili i disperati tentativi di rianimarlo. Per lui non c'era nulla da fare. Ai medici non è rimasto che dichiararlo morto.Al Rione Pertini c'è gente che piange in strada. «Tutto il quartiere è abbattuto - riferisce Giorgio Rocelli, portavoce del comitato del Rione Pertini -. Ricevo continue telefonate di persone che, magari non conoscendo bene quel ragazzo o i suoi genitori, vogliono esprimere il loro dolore e ci chiedono come fare a dare un segno di vicinanza e solidarietà». Il, la società dove il 13enne giocava (militava nell'Under 14), ha listato a lutto la propria pagina web. In serata si sono ritrovati solo i dirigenti della società e gli allenatori, sotto choc: «Ci siamo chiesti come fare,. Ogni parola deve essere pesata e, comunque, può essere letta in maniera sbagliata. Non riusciamo a credere a quanto è avvenuto»...