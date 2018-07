Noto imprenditore scomparso in mare: le ricerche al largo di Cortellazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTELLAZZO - Prosegue l’attività SAR (search and rescue) dei vigili del fuoco impegnati da sabato pomeriggio nella ricerca di Luciano Miotto, sub disperso circa un miglio e mezzo a largo di Cortellazzo di Jesolo . Questa mattina nuove immersione dei vigili del fuoco di Venezia da oggi affiancati anche dai colleghi di Milano presenti con uno scanner sonar per le ricerche subacquee.L’elicottero Drago 71 del repart volo di Venezia ha già effettuato questa mattina un lungo sorvolo, mentre in mare la ricerca lungo la costa viene effettuata dall’imbarcazione nautica RAF dei pompieri e dalle unità della guardia costiera.