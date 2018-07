di Marco Corazza

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) - Un malore, il tentativo di risalire sull'imbarcazione e poi la scomparsa in mare . Sono giorni di apprensione per la sorte di. Sabato pomeriggio il 59enne di, titolare con il fratello Carlo della è scomparso al largo di Cortellazzo , sul litorale veneziano. L'imprenditore stava facendo una escursione a circa due miglia e mezza dalla costa. Con Miotto c'erano anche due persone, una donna ed un altro uomo. Il gruppo aveva deciso di uscire nel pomeriggio di sabato in mare con una imbarcazione di loro proprietà.