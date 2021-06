Tenta di stuprare una 25enne, salvata dai residenti risvegliati dalle urla disperate

VENEZIA - È stata salvata dallo stupro dall'intervento di alcuni residenti risvegliati dalle sue urla disperate. L'episodio stanotte attorno alle due a San Girolamo. L'uomo, italiano sui 40 anni, è stato preso subito dopo in fondamenta Ormesini a Venezia dagli agenti delle Volanti lagunari che si sono precipitati sul posto appena allertati. Ora è ancora in questura e con ogni probabilità verrà arrestato. La ragazza, sui 25 anni, italiana pare stesse rientrando dopo il turno di lavoro in un locale del centro storico. A confortarla e soccorrerla per primi sono stati proprio i residenti che hanno fatto scappare il maniaco. Ma la sua fuga, come detto, è durata poco.