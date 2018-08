Stuprata in spiaggia a 15 anni: «Mi aveva detto di essere maggiorenne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - Emergono nuovi particolari sullo stupro della settimana scorsa avvenuto nella zona di piazza Mazzini. Il senegalese arrestato dalla Squadra mobile di Venezia, Mohamed Gueye da tempo noto alle forze dell'ordine, nel corso dell'interrogatorio davanti giudice avrebbe anche sostenuto che la ragazza gli aveva detto di essere maggiorenne. Un dettaglio non marginale, quello venuto a galla in questi giorni, visto che la giovane, in realtà, ha solamente 15 anni. A tal proposito va ricordato che l'africano ha sempre affermato che la vittima a suo parere sarebbe stata consenziente e che quindi non ci sarebbe stata alcuna violenza visto che il rapporto sessuale sarebbe stato del tutto normale. Una dichiarazione, questa, che ora dovrà essere analizzata nel dettaglio dalla