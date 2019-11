Apprezzamento volgare alla fidanzata: la difende e viene pestato

VENEZIA - Uno studente 21enne di Venezia è stato aggredito e preso a pugni da un gruppo di altri giovani, che poco prima avevano apostrofato la sua fidanzata con un apprezzamento volgare. È successo verso le tre della scorsa notte in via Zamboni, zona universitaria di Bologna.



«Fatela finita» avrebbe gridato il ragazzo al gruppetto, che avrebbe reagito saltandogli addosso e picchiandolo. A quanto pare erano in cinque, tutti italiani sui 30 anni. È stata la fidanzata dello studente, anche lei veneziana, a chiamare il 118 che ha medicato sul posto lo studente. È intervenuta anche la Polizia, ma gli aggressori si erano già allontanati.

