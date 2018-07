In carcere per droga ma ha l'orale della maturità: lettera alla scuola per spostarlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÀ - Tra, il sandonatese residente a Jesolo arrestato sabato scorso insieme al trevigiano, e l'esame di maturità che avrebbe dovuto sostenere si sono messi di mezzo i tempi della giustizia. Ieri mattina il gip Angelo Mascolo ha infatti convalidato l'arresto dei due giovani, fermati con l'auto che straripava di marijuana per un valore stimato dagli inquirenti di circa 70mila euro, ma si è riservato di decidere sulle istanze presentate dagli avvocati Gianfranco Coletti (per Pivato) e Remo Lot (per Manente) che hanno chiesto rispettivamente la modifica della misura cautelare da custodia in carcere ad arresti domiciliari e scarcerazione. Il giudice si è però preso del tempo e quindi Manente si è visto costretto a chiedere al suo avvocato di inviare al liceo scientifico dove avrebbe dovuto presentarsi questa mattina per gli orali, una comunicazione di