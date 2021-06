Investiti sulle strisce pedonali da una Bmw, in ospedale due ragazzi trevigiani

JESOLO - Stavano attraversando a piedi, all'altezza delle strisce pedonali, viale del Bersagliere, l'arteria a quattro corsie tra il PalaInvent e le piscine comunali di Jesolo, quando sono stati investiti da un'auto. Vittime due ragazzini trevigiani di 16 e 17 anni che, dopo l'urto, sono stati sbalzati sull'asfalto.

Le loro condizioni di salute non sono fortunatamente gravi: trasportati in codice arancio all'ospedale di San Donà di Piave, hanno ricevuto le cure del caso ed entrambi se la caveranno. I medici hanno infatti escluso lesioni interne (quelle che più preoccupavano i soccorritori), anche se la prognosi non è ancora stata definita.

L'incidente è avvenuto sabato nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19. A lanciare l'allarme è stato il 50enne jesolano che si trovava alla guida della Bmw che ha investito i ragazzini. «Non li ho proprio visti» ha detto l'uomo ai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.

L'uomo è stato sottoposto anche all'alcoltest: è risultato negativo. In viale del Bersagliere è intervenuta anche la polizia locale per deviare il traffico (a quell'ora si sono create diverse code per il rientro a casa dei vacanzieri dopo una giornata passata sulle spiagge) e permettere i soccorsi dei due giovani in sicurezza. Gli agenti hanno poi proseguito i controlli su strada durante tutta la notte per verificare il rispetto del coprifuoco e del codice della strada: in tutto sono state controllate 15 persone e non è stata elevata alcuna sanzione.