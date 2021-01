Il piccolo Lorenzo stroncato a 8 mesi dallo streptococco, il dolore dei genitori: «Addio nostro supereroe»

SPINEA (Venezia) - “Lorenzo il nostro supereroe" è il titolo del blog che mamma Laura e papà Davide Maggio hanno dedicato a quel loro angioletto nato il 17 aprile dello scorso anno. «Il nostro Lorenzo ha iniziato a star male poche settimane dopo e in ospedale a Mirano gli trovano la causa: uno streptococco - spiegano i genitori - Da qui, il ricovero a Padova per i 40 giorni e la diagnosi terribile che dava poche speranze di vita».

APPROFONDIMENTI IL CASO Tentata truffa con foto della piccola Elisa, morta 9 mesi fa, per... ISOLA VICENTINA Paolo, 17 anni, muore nel sonno: trovato dai genitori esanime nel...

«L’amore vero, incondizionato che solo un figlio ti fa provare - scrive ancora mamma Laura - , poi la rabbia, che ti logora dentro e ti fa implodere, poi la speranza, perché in realtà quella inizialmente mi ha fatto andare avanti giorno dopo giorno ma poi ha lasciato il posto alla tristezza ma noi ci siamo, siamo con te e cercheremo di fare ogni giorno la cosa migliore per te perché è vero che ci hai stravolto la vita ma non potremmo amarti più di così».

I genitori e il fratellino Simone sono sempre stati vicini al piccolo Lorenzo: «Ha passato 20 giorni in reparto a Padova prima di poter tornare a casa. Sembrava essersi stabilizzato, ma poi c’è stato un peggioramento improvviso».

Oggi - 18 gennaio - tutta Spinea si stringerà attorno ai genitori per il funerale celebrato nella chiesa di Santa Bertilla.

Mi manchi già così tanto Billo del mio cuore... Pubblicato da Lorenzo il nostro supereroe su Sabato 16 gennaio 2021

Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA