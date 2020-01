Straniero molesta i passanti a San Marco e aggredisce ragazza in osteria: denunciato

VENEZIA - Mercoledì sera poco prima delle 23 a San Marco, nei pressi dell'osteria all'Alba, un giovane tunisino di 29 anni è stato segnalato a spintonare i passanti. Prima dell'arrivo della polizia, l'uomo aveva già aggredito una ragazza che si trovava all'interno del locale e lanciato uno sgabello contro la vetrata dell'osteria, danneggiandola. La pattuglia del Commissariato San Marco ha intercettato l'uomo che cercava di allontanarsi: ha opposto resistenza al controllo di polizia, è stato bloccato e condotto in Questura per l'identificazione. Quindi denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ultimo aggiornamento: 18:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA