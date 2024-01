MESTRE - Sono passati tre mesi dalla strage del bus volato giù dal cavalcavia Vempa a Marghera, causando 21 vittime e 15 feriti. E, nonostante si dica che il tempo cura tutte le ferite, è difficile dimenticare e voltare pagina di fronte a una tragedia così grande. Lo testimoniano gli omaggi che, a distanza di oltre 90 giorni i cittadini di Mestre e Marghera continuano a lasciare nel punto in cui è precipitato il pullman de "La Linea". Peluche, fiori e lumini tenuti costantemente accesi grazie al passaparola dei residenti. Da subito la risposta della cittadinanza è stata tempestiva e commovente: una veglia spontanea, la deposizione di una corona con su scritto "la città di Marghera", biglietti e tanti omaggi. Anche una foto, lasciata probabilmente dal parente di una vittima, che ritrae una famiglia in gita a Berlino, davanti alla porta di Brandeburgo.

I RICORDI

«Non si può voltare la testa davanti al dolore di tante persone», dice Alvise Ferialdi, creatore della community Buongiorno Marghera, fin dal giorno dopo la strage attenta promotrice della memoria. «Bisogna scindere l'aspetto giudiziario, che ancora deve trovare una risoluzione, da quello della memoria - osserva - Comunque vada a finire la vicenda sotto l'aspetto delle indagini e delle sentenze, ci troviamo di fronte a 21 vite spezzate, 21 innocenti che non torneranno più a casa. Vedere che, dopo tre mesi, le persone si fermano ancora sul luogo della strage per una preghiera o un pensiero e continuano a lasciare peluche, bigliettini e tengono accesi i lumini è veramente una cosa che scalda il cuore, nonostante il grande dolore. Sarebbe bello che quel luogo venisse preservato nella maniera che merita, trattandosi di un luogo della memoria: stiamo pensando di proporre al Comune di mettere un cippo o una targa commemorativa, in modo che rimanga un segno tangibile di ciò che è accaduto anche quando i fiori e i peluche non ci saranno più. Si tratterebbe di un bel gesto per onorare la memoria di queste 21 persone e anche per rispettare il diritto della cittadinanza di ricordare una vicenda che ha toccato tutti».

EMOZIONE COLLETTIVA

Lo scorso 3 ottobre le immagini della carcassa del bus accartocciata sotto al ponte, le luci blu delle forze dell'ordine e delle ambulanze, i teli bianchi sui corpi delle vittime, hanno fatto il giro di tutta Italia, scatenando un'ondata di commozione collettiva. Una vicenda straziante e complessa: le 20 vittime straniere facevano parte di una comitiva di turisti provenienti da Ucraina, Romania, Francia, Germania, Portogallo, Croazia e Sudafrica e alloggiavano tutte nel campeggio "Hu Venezia" di Marghera. Un gruppo di persone arrivate da ogni angolo d'Europa e del mondo, accomunate dall'amore per la città lagunare (al momento della tragedia il bus le stava riaccompagnando al camping dopo una giornata a Venezia) e dal tragico destino. Tra le tante storie di sopravvissuti, quella della bimba ucraina di quattro anni, particolarmente straziante: la bambina si trova ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova. Nello schianto ha perso il padre, Dima Sierov, e la madre Kateryna è rimasta ferita, fortunatamente non in maniera grave. Originari di Kherson, una delle zone dell'Ucraina maggiormente martoriate dalla guerra, i coniugi Sierov si erano costruiti una vita a Dubai e si concedevano spesso qualche vacanza all'estero. Dalla sposa croata Antonela Perkovic, morta insieme al bimbo di sei mesi che portava in grembo, alla famiglia romena Ogrezeanu, completamente annientata nello schianto, quella di Marghera è una vera e propria "Spoon River" che, nelle intenzioni dei residenti, avrà presto il giusto riconoscimento con un segno tangibile che resisterà al tempo.