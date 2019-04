© RIPRODUZIONE RISERVATA

STRA - Lunedì sera, poco dopo le 21:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 in via Doge Alvise Pisani a Strà, davanti a Villa Foscarini per untraI pompieri accorsi da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi alle quattro persone coinvolte: tre uomini e una donna occupanti le due autovetture. I feriti sono stati presi in cura dal personale del suem118 e trasferiti in ospedale.I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro e deviato il traffico stradale. Sul posto anche Veneto strade. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno la mezzanotte.