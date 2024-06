I sei Comuni della Riviera e Miranese hanno chiuso regolarmente la fase di voto e oggi, dopo lo spoglio per le europee, inizierà lo scrutinio delle schede che porteranno gli elettori di Camponogara, Cona, Noale, Scorzè, Spinea e Stra a conoscere i nomi dei nuovi sindaci.

STRA

Polemiche a Stra dove un elettore è stato scoperto a scattare una foto della scheda ieri pomeriggio al seggio 3. Il "clic" è stato sentito dagli scrutatori che hanno chiamato i carabinieri, la scheda sequestrata e lui portato via. Ma tra i candidati delle rispettive liste è scattata la polemica, con accuse incrociate di "voti comprati".

NOALE

A Noale lo scenario del ballottaggio è a detta dei candidati il ​​più probabile, ma tutto rimane da decidere. Come nella giornata di sabato chiusa con il 19,32% di affluenza anche ieri nei vari seggi tutto si è svolto regolarmente, senza intoppi o particolari criticità.

«Siamo contenti che tutto sta procedendo in tranquillità ha detto la sindaca uscente Patrizia Andreotti ieri pomeriggio e anche dell'affluenza, ora attorno al 50% tra capoluogo e frazioni». Alle elezioni del 2019 il dato era stato più alto di circa 20 punti (72,68%), ma la sindaca è fiduciosa: «A Noale l'orario più gettonato è la domenica anche dopo le 19, quindi ci sono ancora margini di crescita . Certo è che forse le elezioni europee non hanno aiutato: qui abbiamo il traino delle amministrative, ma in altre comunità le percentuali sono molto basse e questo è un dato che deve far riflettere la politica».

SPINEA

I tre candidati a sindaco della città di Spinea non si sono fatti attendere ai seggi. Claudio Tessari, civico che guida la coalizione di centrodestra (appoggiato dalla sua civica Lista Tessari e da Fratelli d'Italia, Lega e Coraggio Italia) si è presentato ancora sabato mattina poco dopo l'apertura al seggio 9 della scuola Goldoni. «Ho visto che c'è una buona affluenza: la novità del voto già dal sabato mi sembra sia entrata nel sentire comune». Difficile fare previsioni: «Noi abbiamo fatto la nostra parte e ci siamo impegnati, adesso è il momento dei cittadini, sta a loro decidere». Al suo seggio della Marco Polo ha votato sabato anche Martina Vesnaver (SìAmo Spinea, Forza Italia e Democrazia Cristiana con Noi Moderati): «Sono andata con mio figlio, per lui è la prima volta».

«Io ero il numero 50, c'è movimento ai seggi - prende atto - Non faccio previsioni ma posso dire di essere serena, ho vissuto questa corsa come una questione di diritto: dopo quello che è successo sarà la democrazia a giudicarmi». Al voto nel primo pomeriggio di sabato anche Franco Bevilacqua, candidato della coalizione di centrosinistra (Pd, ÈTempo, Progetto Spinea, Italia Viva-Azione). È con la moglie nella sede della Anna Frank dove poco prima erano andati a votare anche i suoi figli: «C'è un buon viavai, sono fiducioso su una buona affluenza. Previsioni? Mi aspetto che passeremo al ballottaggio, mi auguro con un buon risultato. Essere i primi sarebbe un bel punto di partenza».

SCORZE'

Comune con 19.000 abitanti per i quali sono stati approntati i seggi in 17 sezioni di cui 8 nella scuola media di Scorzè capoluogo, 3 in quella di Peseggia, 2 nella elementare di Cappella e 2 in quella di Rio San Martino. I cittadini iscritti alle elezioni europee assommavano a 15.754, mentre a quelle comunali per l'elezione del sindaco a 16.099. I votanti dovevano destreggiarsi non poco nelle scelte con 12 partiti nelle Europee e 9 lista a sostegno dei 3 candidati sindaco che includevano oltre 135 nominativi per la carica di consigliere nello stesso comune di Scorzè, di cui 5 lista a sostegno di Giovanni Battista Mestriner, 2 per Nais Marcon sindaca uscente e 2 per Antonio Losetti. Per un totale di candidati, con i 165 nominativi per le Europee, di oltre di 300. "L'affluenza dei cittadini fino all'imbrunire di domenica è stata abbastanza sostenuta. Alle 19 si è riscontrata un'affluenza del 52,78% degli iscritti ha riferito Nais Marcon tuttavia tutto si è svolto normalmente senza intoppi o file di cittadini. Credo che la possibilità di recarsi ai seggi anche al sabato pomeriggio abbia influito positivamente".