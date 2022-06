Storie di vignaioli "doc": l'enologia vista da dentro (le cantine) Il blog di Riccardo

VENEZIA - Alla scoperta di nuove realtà enoiche con il "naso" da intenditore e da addetto ai lavori, ma anche con lo stile di un biografo e la curiosità dell'eno-turista: è l'identikit del blog di un giovane veneziano, sommelier e consulente d'azienda, che ha lanciato e cura Wine telling rifuggendo l'etichetta di "influencer": «Tante etichette, ma non quella» precisa subito Riccardo Fabbio che ha lavorato per un decennio nel settore alberghiero in strutture grandi e piccole del territorio veneziano e che è laureato in Psicologia (con master in management e coaching) e lavora anche nel campo assicurativo. Ma la sua grande passione è il mondo del vino e la sua casa - appena fuori Mestre - è un piccolo museo-expò enologica con bottiglie un po' ovunque oltre ovviamente alla cantina (fornitissima) che ogni appassionato vorrebbe avere: alcune bottiglie le riceve in regalo o per assaggi ma la stragrande maggioranza se le compra. Spicca ai piedi delle scale - fra le chicce italiane - una eccezionale raccolta di Barbacarlo del "mitico" Lino Maga, ma non mancano Amarone, Barolo, Chianti e Champagne con una predilezione territoriale per i vini veneti e una sconfinata varietà di Prosecco.

«Dal 2014 collaboro con diverse realtà di questo settore nella promozione dei vini e nella creazione di eventi di degustazione con format sempre diversi ed innovativi - racconta - Ho creato questo wine blog per parlare delle esperienze legate alle visite in cantina, aziende vitivinicole di nicchia, eventi di degustazione, masterclass e viaggi enogastronomici».

Su Wine telling racconta le realtà aziendali con passione partendo dalle storie dei vinaioli per far capire i loro prodotti attraverso aneddoti e cuiosità senza tralasciare ovviamente le caratteristiche tecniche delle aziende e . soprattutto - delle produzioni. Non mancano digressioni sulle grappe e su tanti altri aspetti del mondo enoico che spesso gli esperti dimenticano, il tutto con una innata passione che gli ha senz'altro trasmnesso papà Maurizio, per 30 anni, e fino al 2019, "barman dei Vip" allo storico Caffè Florian di Venezia. «Il merito di essere diventato qualcuno nel mondo del vino - confessa il genitore - è utto di Riccardo, io ero sempre al lavoro e da tre anni ho deciso di girare il mondo con il mio camper, senza disdegnare puntate e mète enogastronomiche, ma in assoluta libertà».

Riccardo gira come una trottola per aziende e cantine di tuttto il Nord Italia con puntate fino in Toscana e Centro Italia, ma per lavoro - cme consulente nell'export - è anche spesso all'estero. «Sarebbe importante - conclude - che riuscissi a coinvolgere nel progetto giovani che vogliano aiutarmi nell'impresa, ma a una irrinunciabile condizione: che siano animati da passione altrimenti questo magnifico mondo non farebbe per loro».

Prosit, Riccardo.