Da una strada di duemila anni fa parte l'operazione culturale che potrebbe (dovrebbe) portare al riconoscimento del primo parco archeologico del Veneto: un'antichissima via che attraversava quello che oggi definiremmo un quartiere residenziale tra le case dei benestanti romani dell'epoca e tra i mosaici che ne arricchivano le abitazioni. La strada è uno dei tasselli (visibili) di Altino, la città sepolta, madre di Venezia e degli insediamenti successivi in laguna, che secondo gli archeologi ha mostrato solo in parte marginale i tesori che nasconde tra i campi che quasi si affacciano sulla laguna. Per svelare il mistero di Altino e rivelarne la straordinaria dimensione storica, ma al tempo stesso per integrarlo a tutti gli effetti tra i tesori che il Veneto può riconsegnare prima di tutto alla sua gente con una nuova fruibilità, è partito il progetto per realizzare un parco archeologico open air, una visione in cui anche il ministro Dario Franceschini crede al punto da aver disposto un primo finanziamento da 1,7 milioni per l'accelerazione decisiva.



CANTIERE DELLA CULTURA

«Nei prossimi anni - spiega la direttrice del museo nazionale e Area archeologica di Altino. Marianna Bressan - la nostra area sarà uno dei cantieri della cultura voluti dal ministero. Il grande obiettivo è lavorare per far comprendere che proprio qui dove ci troviamo - intorno all'attuale museo e ad AltinoLab (la vecchia sede museale), e nell'area agricola che circonda le strutture - viveva la grande Altino, per averne una percezione totale. Il paesaggio qui è la cifra distintiva insieme alla città sepolta». Nella conferenza stampa che ieri ha illustrato gli aspetti dell'operazione tutto è ruotato attorno all'elemento della unicità «da ritrovare - ha evidenziato anche il direttore regionale Musei Veneto Daniele Ferrara - attraverso la ricucitura di elementi oggi slegati e forzatamente visitabili in modo separato. Prima c'era solo il museo, ora sta prendendo sempre più corpo la prospettiva dell'area archeologica che ci sta intorno. Le origini di Venezia sono qui, Venezia non sarebbe esistita se non ci fosse stata Altino. La stessa Torcello cominciò ad esistere come porto di Altino. Si tratta di un contesto culturale straordinario ma poco noto al grande pubblico: se riusciremo a reindirizzare alcuni flussi, portando qui un visitatore interessato a un'offerta più articolata, lenta, avremo centrato un grande obiettivo».



LE POTENZIALITÀ

Un progetto che ha la benedizione della Soprintendente Archeologia e Belle Arti di Venezia Emanuela Carpani: «Negli ultimi anni ci si è resi conto della potenzialità del sito di Altino, col vincolo archeologico posto su tutta l'area urbana nel 2019 abbiamo fatto un passaggio fondamentale. E' un'operazione culturale che va a riallacciare i legami di tutto il territorio, Venezia non si capisce se non la si collega ad Altino e Torcello. Questa operazione era un sogno che doveva partire e finalmente sta prendendo corpo». Si parte, come accennato, dalla cosiddetta ricucitura, mettendo assieme i tasselli di un grande puzzle costituito dall'area della città sepolta: l'elemento caratterizzante sarà la possibilità per il visitatore di una passeggiata immersiva nella storia, spaziando nel verde tra sculture funerarie, mosaici e suggestioni dei luoghi che li ospitavano. Non più o non solo dentro il museo dunque ma camminando laddove si muovevano i nostri antenati. «Altino era una vera, grande città romana - osserva ancora la direttrice Bressan - posizionata in un'area strategica, facilmente raggiungibile via acqua e via terra». Una sorta di centro intermodale dei tempi antichi, ha ben sintetizzato l'assessore di Venezia Simone Venturini, determinato a ribadire l'importanza dell'asse culturale AltinoVenezia e la strategicità dell'operazione anche per il capoluogo. «Ci piacerebbe che in un prossimo futuro chi viene qui - parole ancora della direttrice - riuscisse attraverso i segni che trova a immaginare tutto questo, come l'anfiteatro che era una delle grandi strutture presenti in Altino e che oggi si può intuire con la visione dall'alto».



TRA TERRA E ACQUA

Una delle chicche tra i resti ancora in parte visibili è proprio la porta-approdo, uno degli accessi via acqua della città con le classiche torri posizionate ai lati. Ma non ci si accontenta di quel che c'è e si vede oggi: entro febbraio partiranno nuovi scavi in un'area già di proprietà museale. «Sarà vera archeologia pubblica - osserva ancora la direttrice Bressan- vogliamo far vedere in diretta alle persone come si procede con un intervento di questo tipo. Confidando, ovviamente, di trovare quel che speriamo». Altro aspetto interessante - soprattutto ricordando certi errori del passato quando cultura e memoria manco entravano in relazione con il territorio circostante - è il coinvolgimento delle amministrazioni comunali (da Venezia a Treviso con Quarto d'Altino in prima linea, ovviamente) e dei soggetti privati (società di navigazione, attività di ricezione turistica, aziende agricole). «L'imperativo - evidenzia ancora il direttore Musei Veneto Daniele Ferrara - è tradurre anche in ricaduta economica le potenzialità connesse alla prospettiva del Parco Archeologico nazionale. Altino deve essere attrattore culturale e quindi economico». Strizzando l'occhio a un visitatore slow, sia esso il turista intenzionato a scoprire le origini di Venezia magari approdando via acqua o il residente che con le stesse finalità potrebbe volerci arrivare in bici, da Treviso o da Jesolo. «Noi ci crediamo e proprio sulle piste ciclabili di collegamento all'area archeologica stiamo investendo tantissimo», ha rimarcato il sindaco di Quarto Claudio Grosso. Con la cultura non si mangia, diceva quel tale, ma ribaltando la prospettiva come si sta cercando di fare ad Altino forse insieme alla città sepolta c'è da scoprire un tesoretto.