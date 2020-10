MIRA - In arrivo per fine ottobre il divieto di transito ai mezzi pesanti lungo la Regionale 11 – Brentana. «L’ordinanza per quanto riguarda il comune di Mira è pronta – annuncia Maurizio Barberini assessore alla Mobilità - Si tratta di un lavoro complesso che coinvolge più enti locali ma, una volta attuato, dovrebbe portare molti benefici alla viabilità lungo la Riviera del Brenta». Sono anni che si discute della necessità di togliere i camion dalla Regionale 11, per tutelare i centri cittadini, per garantire la sicurezza della viabilità locale ma anche per ridurre l’inquinamento da polveri sottili. «C’è da pensare alla nuova segnaletica – spiega Barberini. – Siamo in attesa del parere della Città Metropolitana per un tratto di strada a est di Mira che è di sua competenza mentre abbiamo lavorato in sinergia con il Comune di Dolo, non solo per il divieto ma anche per la vigilanza del rispetto dell’ordinanza. Questo ha richiesto più tempo, per via delle elezioni». La presenza di attività industriali o artigianali importanti in prossimità dei centri cittadini, prima fra tutta come la Reckitt Benckiser, favorisce il passaggio dei tir che attraversano i fragili ponti mobili sul naviglio creando disagi alla viabilità locale. «Le alternative e le bretelle di collegamento alle attività produttive, come la Benckiser, o per l’accesso all’autostrada o alla Romea ci sono – spiega Barberini – il problema è che i dispositivi di navigazione utilizzati dai conducenti dei mezzi pesanti e la carenza di segnaletica adeguata rende più “comodo” accedere direttamente alla Regionale».

Il divieto di transito lungo la Regionale 11 – Brentana potrebbe rischiare di intasare altre arterie come la Romea? «No, anzi: garantirebbe una maggiore sicurezza negli innesti per entrare ed uscire dalla Statale 309 – aggiunge l’assessore alla Mobilità – I mezzi pesanti anziché percorrere la stretta via Bastie e attraversare Piazza Vecchia rendendo pericoloso l’ingresso in entrata o in uscita in Romea, dovranno obbligatoriamente prendere la bretella Benckiser che prevede corsie di ingresso e di uscita dedicate proprio sulla Romea. I camion provenienti da Venezia e diretti verso Padova o verso Mira alla rotonda della Rana a Marghera troveranno il divieto di transito per la Regionale 11 e dovranno prendere l’autostrada o percorrere un tratto di Romea e imboccare la Bretella Benckiser». I mezzi pesanti provenienti dal casello dell’autostrada di Oriago – Borbiago non potranno passare per le frazioni ma lungo la Provinciale 81, nella rotatoria di Olmo, troveranno il divieto di accesso su via Giovanni XXIII e dovranno procedere lungo la camionabile o verso il Passante. «Avvieremo un confronto con il Comune di Dolo anche per la vigilanza e il rispetto dell’ordinanza – conclude Barberini – ma l’obiettivo è che tutti i comuni interessati, Dolo, Fiesso d’Artico e Stra si attivino nella stessa direzione, quella di ridurre il traffico pensanti lungo il Naviglio».

