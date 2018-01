Venezia, sforamento del Pm10: blocco a traffico e riscaldamento

VENEZIA - Stop alla circolazione dei mezzi in terraferma per l'allerta Pm10 da domani, 30 gennaio. L'Arpa Veneto ha rilevato il superamento della soglia delle polveri sottili attestatosi a livello 1-arancio. L'allerta si attiva dopo quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 µg/mc nella stazione di riferimento (Bissuola).



Il quadro riassuntivo prevede lo stop alla circolazione tutti i giorni dalle 8.30-18.30 per i veicoli privati e dalle 8.30-12.30 per quelli commerciali: veicoli privati benzina euro 0 - 1 ; veicoli privati diesel euro 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ; veicoli commerciali diesel euro 0 - 1 - 2 - 3 ; ciclomotori e motocicli a 2 tempi euro 0. Via libera invece per i veicoli a metano, gpl, ibridi ed elettrici. Ma non è consentito sostare con il motore acceso. Interessati dal provvedimento anche il riscaldamento, con un blocco per tutto il giorno di quello domestico a biomassa fino a classe 2, falò e fuochi d'artificio, tranne manifestazioni autorizzate, spandimento di liquami zootecnici.

