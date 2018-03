Jesolo sicura, Daspo urbani e stop ai massaggiatori abusivi in spiaggia

JESOLO - ​Stop ai massaggiatori abusivi in spiaggia, sì a misure, come il Daspo urbano, per l'allontanamento di soggetti considerati pericolosi per sicurezza e ordine pubblico. Sono questi i principali contenuti dell'integrazione al regolamento comunale di polizia urbana, che saranno approvati questa sera dal consiglio comunale di Jesolo e daranno anche attuazione alle disposizioni del decreto Minniti. Le misure renderanno più efficace l'azione dei vigili nel contrasto a fenomeni illegali come lo spaccio di sostanze stupefacenti, il commercio abusivo e la contraffazione e le prestazioni come massaggi terapeutici o estetici che spesso capita di vedere sotto gli ombrelloni della spiaggia.



«Linea il più possibile dura per chi delinque, stiamo applicando nella maniera più estensiva possibile tutte le norme che ci aiutano nell'azione di disturbo alla criminalità. L'applicazione della cosiddetta Daspo è un altro segnale forte che vogliamo trasmettere ai nostri cittadini e ai turisti che scelgono Jesolo come meta per le loro vacanze, pur nella consapevolezza che non sarà risolutiva dei problemi visto le leggi nazionali - ha affermato l'assessore alla Sicurezza, Otello Bergamo -. Assieme al sindaco Zoggia siamo convinti che la sicurezza debba essere un punto centrale dell'azione di questa amministrazione. Stop alla criminalità e sì ad una maggiore sicurezza per tutti»



I particolari sul Gazzettino del 23 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA