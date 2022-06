Stefano Tonut lascia la Reyer e firma per l'Olimpia Milano

Stefano Tonut è un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano. L'azzurro, 28 anni, ha firmato un contratto di due anni con i campioni d'Italia che avevano cercato di strapparlo alla Reyer Venezia già la scorsa estate. «Sono molto felice ed emozionato - le prime parole della guardia, mvp del campionato nel 2021 - di esaudire il sogno di giocare in un grandissimo club, a livello sia italiano che europeo, come l'Olimpia. A Milano troverò tante persone che conosco bene, dai giocatori allo staff, e altre che non vedo l'ora di conoscere per poterci lavorare insieme. Infine, voglio ringraziare la proprietà del club, Coach Messina e Christos Stavropoulos per l'opportunità che mi è stata concessa».

APPROFONDIMENTI BASKET SERIE A Julyan Stone ai saluti: «Cara Reyer, sei casa mia, ci...

«Stefano - l'accoglienza del gm Stavropoulos - è stato uno dei migliori giocatori italiani delle ultime stagioni, ha già vinto tanto, ha il fisico per competere ad alto livello e arriva a Milano nel momento in cui sta raggiungendo la piena maturità e consapevolezza delle proprie capacità di atleta».

Tonut, 14 punti di media nella stagione appena conclusa, ha giocato per sette anni a Venezia dove ha conquistato due scudetti (2017 e 2019), una Coppa Italia (2020) e una Fiba Europe Cup (2017): a Milano per la prima volta proverà un'esperienza in Eurolega.