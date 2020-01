Finisce sotto il treno alla stazione: è gravissimo in Rianimazione

SPINEA - Un uomo di 65 anni si trova ricoverato in prognosi riservata (fratture e danni gravissimi) in Rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo essere finito sotto un treno alla stazione di Spinea. Il fatto è accaduto poco dopo le 10 di sabato 18 gennaio. Non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o di un tentativo di suicidio. Dopo il fatto il traffico lungo la linea Mestre-Bassano è stato interrotto per consentire i soccorsi. Le condizioni dell'uomo sono gravissime.

