VENEZIA - Calca di turisti ammassata davanti alla stazione ferroviaria senza sapere che fare, dove andare e perché non arrivassero i treni. Troppo pochi gli avvisi di Trenitalia per il fronte del turismo, che ieri si è accalcato a Santa Lucia cercando di trovare un perché al fatto che non si potessero prendere il mezzo. Tante le testimonianze di chi, passando per la stazione, si è trovato davanti la scena di più persone intente a cercare di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati